В Петербурге загорелся склад

В Московском районе Санкт-Петербурга горит склад на площади 800 кв. м. Об этом МЧС России сообщило в Telegram-канале.

По его информации, спасатели уже тушат пожар. На месте работают 28 специалистов и шесть единиц техники МЧС.

Как заявили в министерстве, в результате пожара пострадали двое работников склада. Они доставлены в больницу.

До этого в центральной части Санкт-Петербурга загорелся ТРЦ «Галерея». Очевидец рассказал «Газете.Ru», что пожар начался на пятом этаже в зоне фуд-корта. По его словам, люди продолжили гулять по торговому центру, эвакуацию объявили через 20 минут после начала пожара. Другой очевидец заявил, что возгорание произошло в ресторане «Мясной цех».

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.