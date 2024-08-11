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В Петербурге загорелся склад

МЧС России сообщило, что в Московском районе Петербурга загорелся склад

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Shutterstock/Al.geba

В Московском районе Санкт-Петербурга горит склад на площади 800 кв. м. Об этом МЧС России сообщило в Telegram-канале.

По его информации, спасатели уже тушат пожар. На месте работают 28 специалистов и шесть единиц техники МЧС.

Как заявили в министерстве, в результате пожара пострадали двое работников склада. Они доставлены в больницу.

До этого в центральной части Санкт-Петербурга загорелся ТРЦ «Галерея». Очевидец рассказал «Газете.Ru», что пожар начался на пятом этаже в зоне фуд-корта. По его словам, люди продолжили гулять по торговому центру, эвакуацию объявили через 20 минут после начала пожара. Другой очевидец заявил, что возгорание произошло в ресторане «Мясной цех».

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.

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