Жители Курска рассказали о моменте падения обломков украинской ракеты на дом

Жильцы девятиэтажного дома в Курске, в который попала сбитая украинская ракета, рассказали про момент атаки. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По информации телеканала, на месте падения обломков ракеты можно увидеть сгоревшие автомобили, один из которых до сих пор дымится.

«Бомбануло так, что стекла посыпались. Это волна была, мы в коридор вовремя выбежали», — рассказали две местные жительницы.

В квартирах выбило стекла, слетели жалюзи.

11 августа сообщалось, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, из-за чего начался пожар. Возгорание потушили. Как уточнили в МЧС, несущие конструкции дома не повреждены. По информации временного исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, в результате падения ракеты на дом в Курске пострадали 13 человек.

Ранее военкор назвал ракетный удар по Курску самым массированным с начала СВО.