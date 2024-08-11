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Стали известны подробности дела о поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ

РИА: в деле о бронежилетах фигурирует покупка активов на деньги с контракта

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для российских военных потратили деньги с госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, на эти активы суд наложил арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Компания «Пикет», руководство которой было задержано по делу о хищении средств, владеет долями в уставных капиталах пяти компаний, тремя земельными участками общей площадью 7200 кв. метров, нежилым зданием площадью 1265,7 кв. метров, также у нее имеются денежные средства на 22 банковских счетах.

В рамках расследования дела было установлено, что все это было сделано на денежные средства, полученные в качестве оплаты за реализацию контракта с Минобороны РФ, то есть добытые преступным путем. В связи с этим суд наложил арест на указанное имущество.

Кроме того, был продлен до 3 сентября срок ареста всем трем фигурантам дела — гендиректору «ГК «Пикет»» Андрею Есипову, финдиректору Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко.

Как сообщал «Коммерсантъ», руководство «Пикет» выручило 2 млрд рублей за некачественные бронежилеты.

Компания сделала 20 040 бронежилетов, которые выдали мобилизованным, однако военные обнаружили, что средства защиты некачественные, заявляли в СК.

Ранее фигуранты дел о хищениях в Минобороны лишились земли.

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