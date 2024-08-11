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В Сербии заявили о нарушении общественного порядка после митинга в Белграде

МВД Сербии сообщило, что в протестах приняли участие 24-27 тысяч человек

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Darko Vojinovic/AP

В протестах против добычи лития в Белграде приняли участие от 24 до 27 тысяч человек. Об этом сообщило МВД Сербии.

В ведомстве отметили, что митинг на площади Теразие был мирным, но после него «организаторы действовали вопреки всему, что написано в отчете о митинге, нарушая общественный порядок и мир, а также блокируя международный транспорт, тем самым ставя под угрозу безопасность граждан».

«Всем, кто совершил преступные деяния и проступки, будут предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений и правонарушений», — сказал вице-премьер-министр республики и министр внутренних дел Ивица Дачич.

10 августа несколько тысяч сербов вышли на улицы Белграда, выступив против открытия рудника по добыче содержащего литий минерала ядарит и перекрыли международную трассу Будапешт-Салоники.

В июле власти Сербии разрешили проект по добыче лития на реке Ядар. Оппозиция считает, что из-за такого решения страна превратится в «дешевую сырьевую колонию».

Ранее Вучич получил от РФ данные о готовящемся в Сербии госперевороте.

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