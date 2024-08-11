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Генпрокуратура требует изъять здание у арестованного замглавы ГУ МЧС по Кубани

Генпрокуратура требует арестовать принадлежащее замглавы ГУ МЧС по Кубани здание

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МЧС России

Генпрокуратура России требует конфисковать офисное здание, в котором расположены межрайонные отделы судебных приставов, принадлежащее арестованному заместителю начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что в 2014 году Симоненко приобрел земельный участок с нежилым зданием площадью более 6 тыс. кв. метров на улице Ставропольская в Краснодаре стоимостью 21 млн рублей, которое сдавал в аренду.

«Там же находятся два отдела судебных приставов. Генпрокуратура требует изъять данный объект и обратить его в доход государства», — сказал представитель правоохранительных органов.

В здании также расположены стоматологическая клиника, парикмахерская, компания по оказанию юридических услуг. Общая стоимость аренды, по предварительным данным, составила 200 тыс. руб.

О задержании Симоненко на рабочем месте стало известно 1 августа. Правоохранительные органы обнаружили у него и членов его семьи имущество, которое включает 250 млн рублей, более 50 объектов недвижимости и свыше 20 автомобилей. На все имущество был наложен обеспечительный арест.

Ранее Генпрокуратура объяснила, как подсчитала незаконно нажитое имущество Симоненко.

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