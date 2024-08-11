Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он.

Ранее сообщалось о взрывах в Воронежской и Курской областях.

ТАСС писал, что в Курске второй раз за ночь работают силы противовоздушно обороны.

Telegram-канал SHOT заявил о нескольких взрывах в Воронеже и работе ПВО. В регионе была объявлена опасность атаки беспилотников.

В ночь на 11 августа сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске. По данным властей, пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.