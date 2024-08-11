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Стало известно о взрывах в Воронеже

SHOT: в небе над Воронежем раздались взрывы, сработала система ПВО

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

В небе над Воронежем раздалось несколько взрывов. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), пишет Telegram-канал SHOT, ссылаясь на очевидцев.

Как сообщал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников. По его словам, силы ПВО находятся наготове.

Вечером 11 августа сообщалось о работе средств ПВО и 10 взрывах в небе над Курском. Позже стало известно, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, из-за чего начался пожар. Возгорание уже удалось ликвидировать. Как уточнили в МЧС, несущие конструкции дома не повреждены. По информации временного исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, число пострадавших в результате падения ракеты на дом в Курске увеличилось до 13 человек.

Ранее военкор назвал ракетный удар по Курску самым массированным с начала СВО.

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