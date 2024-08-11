В Курске снова работают силы ПВО

Российские силы противовоздушно обороны (ПВО) снова работают в небе над Курском, прозвучали четыре взрыва. Об этом пишет ТАСС.

Вечером 11 августа сообщалось о работе средств ПВО и 10 взрывах в небе над Курском. Позже стало известно, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, из-за чего начался пожар. Возгорание уже удалось ликвидировать. Как уточнили в МЧС, несущие конструкции дома не повреждены. По информации временного исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, число пострадавших в результате падения ракеты на дом в Курске увеличилось до 13 человек.

В результате украинской атаки также пострадал пункт выдачи заказов Ozon в городе.

Ранее военкор назвал ракетный удар по Курску самым массированным с начала СВО.