Сотрудники МЧС спасли 15 человек из дома в Курске после падения ракеты

Сотрудники МЧС России спасли 15 человек из девятиэтажного жилого дома в Курске, на который упала украинская ракета. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

По его информации, также работники ведомства эвакуировали из здания 30 человек.

11 августа сообщалось, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, из-за чего начался пожар. Возгорание уже удалось ликвидировать. Как уточнили в МЧС, несущие конструкции дома не повреждены. По информации временного исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, число пострадавших в результате падения ракеты на дом в Курске возросло до 13 человек.

В результате украинской атаки также пострадал пункт выдачи заказов Ozon в городе.

Ранее военкор назвал ракетный удар по Курску самым массированным с начала СВО.