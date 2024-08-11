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Военкор назвал ракетный удар по Курску самым массированным с начала СВО

Военкор Котенок: массированный удар по Курску произведен впервые с начала СВО

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Мэр Курска Игорь Куцак

Недавний удар, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Курску, является самым массированным с начала специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Массированный удар по Курску произведен впервые со времени проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине», — написал он.

По словам военкора, противник «входит во вкус».

Он также заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более десяти целей, среди которых были ракеты и беспилотники. Как уточнил Котенок, украинские военные использовали американские ракеты ATACMS и ракеты чешского производства для реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire.

11 августа сообщалось, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, в результате чего возник пожар. По информации Telegram-канала Baza, не менее пяти человек пострадали в результате этого инцидента. Канал написал, при падении ракеты был разрушен фасад дома с 1 по 9-й этаж. В данный момент эвакуировали 30 человек. Спасатели и медики продолжают работу на месте.

Ранее российские военные отбили у ВСУ двух жителей Белгородской области.

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