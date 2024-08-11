Россиянам рассказали, как избежать интоксикации при занятиях спорта на воздухе

Научный совет сети клиник инфузионной терапии Biorise зафиксировал увеличение числа обращений за детокс-процедурами от спортивных клиентов в весенне-летний период. Изучив причины обращений, была выявлена связь между занятиями спортом на открытом воздухе в черте города и загрязнением организма. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

Несмотря на здоровый образ жизни, занятия спортом в больших городах не всегда идут на пользу людям. Из-за большого количества автомобилей, в воздух в чрезмерном количестве попадают вредные вещества — оксиды азота, угарный газ и PM2.5 и PM10. Последние представляют собой смесь мелких твердых частиц пыли, золы, сажи, дыма, а также соединений минерального или органического происхождения.

«Еще одна частая причина интоксикации тех, кто занимается спортом на улице в черте города — смог. Он не только ухудшает качество воздуха, но и повышает уровень ультрафиолетового излучения, что негативно сказывается на коже и общем состоянии здоровья», — отметил научный совет.

Кроме того, раздражающим фактором научный совет выделяет шум от транспорта и промышленных объектов — они вызывают стресс и повышенное давление.

Интоксикация (загрязнение) организма оказывает заметное негативное влияние на иммунитет. Это проявляется в частых простудных заболеваниях и длительном восстановлении после них. Кроме того, многие пациенты жалуются на проблемы с концентрацией и памятью, трудности с фокусировкой и забывчивость.

«Основные симптомы загрязнения, которые должны стать сигналом к тому, что необходимо проконсультироваться с врачом, включают: постоянное чувство усталости и низкий уровень энергии в течение дня, проблемы с пищеварением, акне, высыпания и тусклый цвет кожи, неприятный запах тела и изо рта. Еще стоит насторожиться тем, кто испытывает проблемы с весом — как его потерей, так и набором. Когда организм загрязнен, усилия по достижению нужного веса часто оказываются напрасными. При интоксикации организм хуже справляется с нагрузками и это в свою очередь может стать причиной эмоциональных расстройств — частых перепадов настроения, раздражительности и тревожности», — отмечается в исследовании.

По словам сооснователя Biorise Камиля Вильданова, в первую очередь рекомендуется перенести занятия спортом в места подальше от дорог и магистралей, где больше деревьев. Кроме того, важно составить правильный рацион питания и включить в него продукты — антиоксиданты.

Главными антиоксидантами лета Вильданов назвал зеленый и имбирный чай. Несмотря на наличие кофеина, в умеренных количествах зеленый чай обязательно нужен в жаркую погоду, и лучше в охлажденном виде. Имбирный чай помогает улучшить пищеварение и обладает освежающим эффектом.

«Кроме того, в рацион стоит включить семена чиа. способностью впитывать воду, Образуя гелеобразную субстанцию, они впитывают воду, что помогает поддерживать гидратацию организма. Еще они содержат электролиты, необходимые для поддержания водно-солевого баланса. Другой важный продукт для тех, кто любит спорт на открытом воздухе в городе — кокосовая вода. Она естественно богата электролитами, такими как калий и магний, что помогает поддерживать гидратацию и восстанавливать электролитный баланс в организме», — сказал он.

В рацион при спортивных нагрузках в городе стоит включить блюда с семенами льна, которые богаты омега-3 жирными кислотами. Они полезны в снижении воспаления, что особенно важно в условиях теплового стресса, и содержат клетчатку, способствующую нормальному пищеварению. В салаты стоит добавлять кинзу, она богата антиоксидантами и помогает в детоксикации организма. Кроме того, очищающими свойствами обладают артишоки. Они важны для детоксикации организма, и еще содержат большое количество клетчатки и антиоксидантов.

В случаях, когда самочувствие заметно ухудшилось и есть постоянный упадок сил, необходим более основательный детокс, который можно пройти только после консультации с терапевтом, отмечается в исследовании.

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