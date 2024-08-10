Пострадавшим жителям Курской области пообещали льготы

Жители Курской области, которые пострадали от ЧС, получат отсрочку по выплатам кредитов и другие меры поддержки. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Жители региона, пострадавшие от ЧС, смогут получить отсрочки по кредитам», — заявил губернатор.

Смирнов добавил, что меры поддержки будут распространяться не только на физические лица, но и на представителей малого и среднего бизнеса.

По данным информационных карточек, которые опубликовал губернатор, отсрочка для жителей Курской области будет предоставляться на период до шести месяцев с лимитом в 1,6 миллиона рублей (автокредит), а также потребительские займы суммой до 450 тысяч рублей и кредитный карты — до 150 тысяч рублей.

Уточняется, что в период кредитного отпуска штрафы и пени начисляться не будут. Отсрочка по ипотечным займам также дается на полгода с возможностью частичной или полной остановки платежей.

В свою очередь представители бизнеса смогут реструктуризировать кредиты до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что пострадавшие жители Курской области могут оформить выплаты через «Госуслуги».