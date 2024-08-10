Двое россиян по заказу избили бизнесмена в Геленджике

В Геленджике сотрудники МВД России по Краснодарскому краю и Росгвардии задержали одного из злоумышленников, напавших на бизнесмена у его дома в селе Дивноморском. Об этом пишет Telegram-канал ОМВД России по городу Геленджику.

«По заказу третьих лиц двое молодых парней за деньги повредили иномарку мужчины, затем избили его и распылили в лицо перцовый баллончик», — говорится в сообщении.

Правоохранители выдвинули предположение, что мотивом преступления стала предпринимательская деятельность. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. На период следствия задержанного заключили под стражу. За содеянное он может лишиться свободы сроком на семь лет.

ОМВД России по городу Геленджику также сообщило, что такой же срок ожидает и сообщника нападавшего, его личность уже известна полицейским. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника.

В свою очередь Telegram-канал «ЧП Краснодар» писал, что нападавшими были 22-летний краснодарец и его 21-летний помощник из Тимашевска. По данным источника, они подкараулили бизнесмена, напали на него со спины и, повалив на землю, начали наносить удары ногами, после чего залили перцовкой и покинули место преступления.

Ранее в Москве избили гендиректора компании World Class.