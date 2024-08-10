Появились кадры затопленного Петербурга после циклона «Отилия»

В Санкт-Петербурге ликвидируют последствия после мощного циклона «Отилия». Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

«Из-за выпадения большого количества атмосферных осадков на территории города система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в центре города выпало около 30-40 миллиметров осадков. Канализационная система не справляется, на улицах могут образоваться скопления воды. Кроме того, состояние ливневок проверяют дежурные бригады.

На фоне ухудшения погоды один из вестибюлей станции метро «Площадь Восстания» пришлось закрыть более чем на час. Более того, в результате сильного дождя подтопило Сенной рынок.

Как сообщил портал 78.ru, у дома № 17 на набережной реки Мойки вздулся асфальт после обильных осадков. Кроме того, там забил фонтан из-под земли. По всей видимости, с потоком воды не справилась ливневая канализация.

В свою очередь по городу Тосно, который находится в Ленинградской области, прошел ураган. Сообщалось, что сильный ветер вырвал с корнем несколько деревьев и поднял воздух мусор.

Ранее жители Челябинска рассказали о подтоплении города из-за ливня.