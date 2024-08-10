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Новосибирские врачи ошиблись и диагностировали ослепшей россиянке рак

В Новосибирске врачи по ошибке диагностировали рак ослепшей женщине

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Depositphotos

В Новосибирске женщина оказалась в кабинете онколога из-за неправильного диагноза врачей. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел после того, как россиянка попала в серьезную аварию. По ее словам, в этот день они с женихом поссорились и возлюбленный двигался по дороге на высокой скорости. В результате автомобиль столкнулся с другой машиной, и женщина пострадала.

После аварии она пролежала в коме три недели. Затем выяснилось, что пациентка потеряла зрение. Помимо этого, после ДТП у нее появились проблемы со здоровьем.

Спустя небольшой промежуток времени, она прошла колоноскопию в частной клинике. Специалисты диагностировали пациентке рак прямой кишки, но об этом она узнала не сразу, так как родители скрывали этот факт.

«Я узнала обо всем на очередном приеме врача — он озвучил диагноз. Я плакала, не понимала, за что на меня одну все это сыпется», – поделилась женщина.

За дальнейшим лечением она обратилась в муниципальную клинику. Там врач заявил, что каких-либо симптомов онкологии у нее нет. После повторных исследований выяснилось, что в частной клинике ошиблись с диагнозом. У россиянки были проблемы со здоровьем, но они решались незначительной операцией.

Женщина планирует обратиться в суд.

Ранее россиянину ампутировали ногу из-за неправильного диагноза.

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