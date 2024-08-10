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Из приграничных районов Курской области эвакуировали десятки тысяч человек

МЧС: более 76 тысяч человек эвакуировали из приграничных районов Курской области

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Dizzy_Studio/Shutterstock

Из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС региона.

При этом более 4,4 тыс. человек из приграничных районов были размещены в пунктах временного размещения.

До этого сообщалось, что МЧС России разместило в пункте временного размещения в Орле 800 беженцев из Курской области.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки ВСУ МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.

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Атаки на Курскую область
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