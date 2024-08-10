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Экоактивист попытался приклеиться к крылу частного самолета

Экоактивист пытался приклеиться к крылу самолета в аэропорту острова Зильт в ФРГ

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Depositphotos

Экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») проникли на аэропорт острова Зильт в Германии, один из нарушителей попытался приклеить себя к крылу частного самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах острова.

«Сегодня около полудня полиция Зильта обнаружила трех человек в районе внешнего ограждения аэропорта острова», — говорится в сообщении.

По данным агентства, когда правоохранители прибыли на место, «климатические приклеиватели» с помощью болтореза уже прорезали себе проход во внешнем ограждении.

Также источник уточнил, что один человек находился на крыле стоящего там частного самолета, пытаясь приклеить себя к крылу воздушного судна. Полицейские смогли вовремя предотвратить его действия.

В настоящее время все три нарушителя задержаны. Им предъявлены обвинения в незаконном проникновении, а также нанесении ущерба имуществу и вмешательстве в деятельность в области авиации.

До этого аэропорт Кёльн/Бонн в Германии объявил о приостановке полетов в связи с проникновением в охраняемую зону посторонних лиц. Сообщалось, что экоактивисты организации «Последнее поколение» устроили в воздушной гавани акцию. Пятеро людей перелезли через забор и приклеили себя ко взлетно-посадочной полосе.

Ранее экоактивистов задержали за подготовку диверсии на Олимпиаде.

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