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В части подконтрольной РФ территории Херсонской области пропал свет

Администрация Херсонской области сообщила об отключении света в части региона

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Телеграм-канал «Александр Дрозденко»

В части подконтрольной РФ территории Херсонской области пропал свет. Об этом сообщила администрация Херсонской области в своем Telegram-канале.

Подача электроэнергии была прекращена из-за повреждения ЛЭП 150 кВ в Мелитополе в Запорожской области, к которым подключены пострадавшие районы Херсонской области. Без света остались населенные пункты Генического, Ивановского, Нижнесерогозского, Новотроицкого, Каховского муниципальных округов, а также городского округа города Новая Каховка.

В регионе заявили о готовности к принятию напряжения со стороны Мелитополя сразу после того, как целостность сети будет восстановлена.

До этого дрон ВСУ повредил линию электропередачи в Белгородской области. В селе Солохи из-за этого произошло отключение электроэнергии на нескольких улицах.

Губернатор региона Вячеслав Гладков пообещал, что аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий.

Ранее в Новосибирской области люди остались без света из-за упавшей опоры ЛЭП.

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