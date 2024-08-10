Писатель заявил о необходимости любой ценой достичь целей СВО

Сейчас в России происходит национализация элит, заявил в своем Telegram-канале «Сыны Монархии» писатель Роман Антоновский.

По его мнению, все новиопы уехали из России сразу после начала СВО.

«Если сейчас все остановить миром, то, понятно, что потрепанные, но все еще сильные новиопы будут пытаться откатить назад, все правые преобразования свернут, вернут в Россию на прежние посты часть релокантов», — написал он.

Антоновский добавил, что боевые действия с Украиной и НАТО все равно продолжатся, так как любое перемирие сейчас – это передышка для них, чтобы собраться для новой войны против России.

«Если властям придет осознание, что СВО придется выигрывать любой ценой, достигая задачи максимум, а не минимум, то правые преобразования ускорятся, а идеология православного консерватизма станет мейнстримом», — сказал он.