В Запорожье мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ

Житель города Токмак Запорожской области получил ранения в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий по итогам прошедших суток.

Чиновник отметил, что украинские войска продолжают обстреливать Запорожскую область, «стремясь дестабилизировать» мирную жизнь населения. В результате обстрелов, по словам градоначальника, город частично остался без электроснабжения. В больницу с ранениями доставлен мужчина.

«Оперативными службами зафиксированы обстрелы города Токмака: в результате пострадал частный сектор, повреждены гражданские автомобили, повреждена линия электропередачи, город частично без электроснабжения», – пояснил Балицкий.

Кроме того, под удар украинского дрона в Пологовском муниципальном округе попала электроподстанция. Повреждены два трансформатора. Еще один трансформатор был поврежден в Энергодаре, произошло отключение электроэнергии.

До этого глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров сообщил, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры.

Ранее стало известно, сколько Украина выделила на оборону подконтрольных районов Запорожья.