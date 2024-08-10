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КНДР запустила в сторону Южной Кореи шары

ABC: Северная Корея снова запустила в Южную шары, предположительно с мусором

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The Defense Ministry/Handout/Reuters

Северная Корея снова запустила воздушные шары, предположительно с мусором, на территорию Южной Кореи. Об этом сообщает ABC News.

Подробности о количестве и размерах запущенных объектов не приводятся.

До этого шар с мусором из КНДР упал на территории офиса президента Южной Кореи.

В середине июля сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон пригрозила Южной Корее «ужасными и невыносимыми» последствиями запуска воздушных шаров с пропагандистскими листовками на территорию КНДР. До этого Пхеньян запускал шары с мусором три дня подряд. 24 июня было отправлено порядка 350 шаров, 25 июня — 250 шаров. Акция с запуском шаров с мусором 10 августа стала восьмой с 28 мая 2024 года.

Ранее в КНДР развернули борьбу с музыкой BTS.

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