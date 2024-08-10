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Рэпер Трэвис Скотт остается под стражей после драки в Париже

Рэпер Трэвис Скотт остается под стражей в Париже после драки с телохранителем

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Miami dade corrections

Американский рэпер и номинант премии «Грэмми» Трэвис Скотт второй день остается под стражей в Париже после драки со своим телохранителем. Об этом пишет газета Parisien со ссылкой на парижскую прокуратуру.

«Трэвис Скотт, один из крупнейших звезд американского рэпа, начал второй день под стражей в полиции в субботу после того, как был арестован в пятницу на рассвете в Париже за насилие», — говорится в публикации.

По данным газеты, представитель рэпера в США сообщил, что команда исполнителя поддерживает прямые контакты с местными властями, они пытаются «быстро разрешить эту ситуацию».

Накануне сообщалось, что Скотта арестовали в Париже после предполагаемой «дикой» драки со своим телохранителем в Париже. Рэпера задержали напротив отеля George V, когда он возвращался в номер с Олимпиады. По словам источника издания, рэпер был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Скотта обвинили в двух нападениях.

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