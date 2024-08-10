Власти сообщили об отъезде жителей Курской области в безопасные места

Жители приграничных районов Курской области продолжают эвакуироваться, люди покидают регион на подготовленных автобусах или личных автомобилях. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Чиновник добавил, что в Курской области работает горячая линия, куда можно обратиться за помощью и узнать о местонахождении родных и близких.

Также сообщалось, что Воронежскую область прибыли 224 жителя Курской области, в том числе 60 детей.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была открыта горячая линия по поиску родных пострадавших в Курской области.