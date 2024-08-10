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В Москве сотрудник супермаркета избил женщину

В Москве сотрудница супермаркета пострадала в драке с коллегой

В Москве конфликт сотрудников супермаркета закончился проверкой правоохранителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в точке на улице Генерала Тюленева. На кадрах с места заметно, как мужчина несколько раз ударил пострадавшую, которая также работает в магазине. Женщина пыталась защититься, но сотрудник все равно нанес ей травмы. В конфликт вмешались другие работники.

В результате у женщины диагностировали гематому головы, ушибы. Пострадавшая обратилась в полицию. На данный момент специалисты ведомства проводят проверку.

По словам работников супермаркета, мужчина не раз проявлял агрессию к коллегам-женщинам, демонстрировал неуважение к ним и выражался нецензурно. Предположительно, на камеры попал кадр драки, связанной с подобной ситуацией на работе.

До этого в Москве двое мужчин устроили драку в магазине. Из-за личных неприязненных отношений один из них дважды ударил оппонента ножом. В результате последний стал фигурантом уголовного дела, пострадавший выжил.

Ранее в Карачаево-Черкесии нетрезвый водитель и пассажиры подрались с инспекторами ГАИ.

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