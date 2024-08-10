Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за сигнала тревоги. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Приморья».

Причина запуска сигнала экстренного оповещения не уточняется. Позднее стало известно, что причиной эвакуации пассажиров аэропорта стало срабатывание сигнализации. Воздушная гавань вернулась к штатной работе.

До этого аэропорт Кишинева эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

Пресс-секретарь главного инспектора пограничной полиции (IGPF) Молдавии Раиса Новички заявила, что в результате предупреждения аэропорт был эвакуирован. Сотрудники ведомства провели необходимые проверки для обеспечения безопасности.

Позднее представители IGPF заявили, что тревога о бомбе была ложной, на территории аэропорта не обнаружили никаких взрывоопасных предметов, деятельность воздушной гавани была восстановлена.

В публикации отмечается, что правоохранительные органы инициировали поиск телефонного террориста.

Ранее в Приморском крае завели дело по факту исчезновения самолета.