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Диверсанты ВСУ прибыли в Белгородскую область под видом священнослужителей

Белгородская полиция узнала о диверсантах ВСУ, притворяющихся священниками

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Кирилл Нортон/РИА «Новости»

Полиция Белгородской области получила ориентировку на диверсионную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), маскирующуюся под священнослужителей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что ориентировку получили сотрудники отделов всех районов области.

По данным Baza, утром 10 августа Telegram-каналы, пишущие на военную тематику, опубликовали видео с военнослужащими 252-го батальона ВСУ у здания Порозовского сельского клуба в селе Пороз Белгородской области, расположенному в нескольких километрах от российско-украинской границы.

Дата съемки ролика неизвестна. Официальные власти о заходе ВСУ на территорию Белгородской области не говорили.

В мае глава Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов заявлял, что украинские диверсионно-разведывательные группы наиболее активно пытались проникнуть на территорию РФ во время кампании по выборам президента России.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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