Петербуржец решил, что он участник игр на выживание, и напал на людей с ножом

Жителя Петербурга задержали после нападения на двоих горожан. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Красном Селе, на проспекте Ленина. По данным источника, россиянин вооружился ножами, вышел на улицу и нанес 42-летней женщине несколько травм в область шеи и рук. При этом местной жительнице удалось убежать, но позже она попала в больницу в тяжелом состоянии.

После этого россиянин напал на мужчину, которого ударил ножом в горло и несколько раз ударил по корпусу. Приехавшие на место медики спасти пострадавшего не смогли.

Петербуржца с ножами удалось задержать, в этот момент он не находился в состоянии алкогольного опьянения. В беседе с правоохранителями он сообщил, что играл в игру на выживание и заявил, что «занял третье место».

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Известно, что до этого его несколько раз привлекали к административной ответственности. Информация о том, по каким статьям, отсутствует.

Ранее на Камчатке пьяный матрос пырнул коллегу самодельным ножом в живот после ссоры на судне.