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В Кузбассе семилетний мальчик вышел из дома с самокатом и пропал

В Кузбассе более 100 человек вышли на поиски пропавшего семилетнего мальчика

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Кузбасс/VK

Волонтеры и полицейские Кузбасса ищут пропавшего накануне семилетнего ребенка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. По словам матери, мальчик вышел за ограду дома на Юргинской улице вечером и исчез.

Полицейские оперативно организовали поиски. Специалисты ведомства опросили всех из близкого окружения ребенка и обследовали места, где мог находиться пропавший. В результате поиски продолжались всю ночь, но найти мальчика не удалось.

В поисках приняли участие сотрудники следственного комитета и добровольцы. К операции подключились и работники администрации.

«В общей сложности в мероприятиях задействованы более 100 человек», – поделились в ведомстве.

Известно, что в день инцидента на ребенке была черная футболка с сине-белыми полосками, серые шорты с зелеными полосками, черно-оранжевые кроссовки. Из дома он ушел с самокатом черного цвета.

В СК РФ возбудили уголовное дело. Расследование находится на контроле руководства следственного управления.

Ранее похищенную из квартиры в Москве 18-летнюю студентку нашли у родни в Дагестане.

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