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В Херсонской области в результате взрывов повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Объекты критической инфраструктуры, расположенные в подконтрольной Украине части Херсонской области, повреждены после взрывов. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Чиновник не уточнил, какие объекты критической инфраструктуры повреждены.

Воздушная тревога в ночь на 10 августа не объявлялась.

До этого сообщалось о взрывах в окрестностях Херсона.

5 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о двух пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ. По его словам, ранения получили двое мужчин — 1962 и 1956 годов рождения.

Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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