В Херсоне произошел сильный пожар

Крупный пожар произошел в окрестностях подконтрольного Украине города Херсона. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной администрации города Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

По его словам, огонь охватил большую территорию, потушить его в кратчайшие сроки нет возможности.

Площадь возгорания не указывается, также чиновник не уточнил, что именно горит.

5 августа сообщалось о взрывах в Херсоне.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о двух пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ. По его словам, ранения получили двое мужчин — 1962 и 1956 годов рождения.

Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.