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Юг Сибири и Дальний восток ждут жара и сильные дожди

Вильфанд сообщил об опасной погоде в Поволжье, на юге Сибири и Дальнем Востоке

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Виталий Аньков/РИА Новости

Разнообразная, но при этом опасная погода ожидается в Поволжье, на юге Сибири и Дальнем Востоке. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наиболее теплая погода на юге Сибири и на самом юге, юго-западе Дальневосточного федерального округа, там температура 30 градусов и выше, в Тыве — 35 градусов, но везде будут проходить интенсивные дожди в течение выходных. Летняя погода выше 25 — 30 градусов в Новосибирской, Кемеровской, Омской областях, Алтайском крае», — рассказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что в Поволжье при этом прогнозируется сильный дождь в виде ливня с грозой и градом. Аналогичная погода ожидается в Новосибирской и Кемеровской областях, а также Краснодарском и Алтайском краях.

До этого Роман Вильфанд сообщил, что Москву в воскресенье, 11 августа, накроет сплошной ливень, который буквально не оставит сухого места в российской столице.

Ранее жителей села в Бурятии отрезало от цивилизации после наводнения.

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