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Самолет Трампа экстренно сел в Монтане

NBC: самолет Трампа перенаправили в другой аэропорт из-за неисправности

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Andrew Kelly/Reuters

У самолета кандидата в президенты США Дональда Трампа обнаружили техническую проблему, из-за которой лайнер направили в аэропорт в штате Монтана. Об этом сообщила телекомпания NBC.

В сообщении уточнили, что Трамп «продолжил свой путь» в город Бозмен, где у него запланировано встреча с избирателями, на частном самолете.

Телеканал CBS News обратил внимание, что самолет Трампа приземлился в Биллингсе, который находится примерно в 240 километрах от Бозмена. Источник заявил тележурналистам, что неисправность лайнера не связана с проблемами безопасности.

13 июля произошло покушение на Дональда Трампа, которого Республиканская партия позднее официально выдвинула кандидатом в президенты США. В политика выстрелили несколько раз. После стрельбы он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее для охраны съезда республиканцев в США задействовали истребитель F-35.

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