Большинство россиян заедают стресс на работе

Почти каждый четвертый опрошенный россиянин (24%) время от времени заедает стресс на работе. 12% делают это постоянно, 11% — в период сложных проектов и высокой загрузки. 5% едят при любой стрессовой ситуации, еще 3% делают это после неприятного разговора с коллегами или начальством. Это показало исследование сервисов Работа.ру и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Главной едой для заедания стресса участники исследования называют сладости (64%). 55% налегают на мучные и кондитерские изделия, 21% респондентов предпочитают фрукты. Еще 15% отмечают фастфуд, 13% — чипсы и сухарики, 10% пьют сладкие газированные напитки. 5% предпочитают мясо или рыбу, а 3% выбирают овощи.

22% опрошенных сообщили, что им все равно чем заедать стресс.

По словам врача-гастроэнтеролога медицинской компании СберЗдоровье Дарьи Утюмовой, перекусы на работе даже овощами или фруктами — не самый лучший вариант. Во-первых, по словам эксперта, как правило, в дополнительных приемах пищи человек нуждается при несбалансированном рационе, то есть прежде всего необходимо наладить режим питания и составить правильное меню. Во-вторых, такой перекус не способен заменить полноценный прием пищи.

Хорошая новость состоит в том, что почти половина опрошенных (45%) все же хотят избавиться от привычки заедать стресс, однако не знают как это сделать. 27% планируют ее бросить в ближайшее время. 2% собираются обратиться для этого к врачу.

Каждый пятый (20%) даже не думал об избавлении от этой привычки, а 6% не будут ничего исправлять.

По мнению врача, вредные перекусы могут привести к серьезным последствиям для здоровья. Прежде всего, к набору массы тела — то есть ожирению.

Согласно статистике продаж СБЕР ЕАПТЕКИ, спрос на препараты по улучшению работы желудочно-кишечного тракта и снижению веса растет в показателях год к году. Так, в 2023 году к показателям 2022 года прирост составил 24% по данной группе препаратов. А в первые месяцы 2024 года их покупали на 2% чаще, чем за аналогичные месяцы 2023.

Однако, по мнению эксперта, единственной эффективной профилактикой ожирения и нормализации работы ЖКТ является изменение образа жизни.

«Чтобы отказаться от вредной привычки заедать стресс на работе следует увеличить употребление овощей, свежих фруктов, мяса, рыбы, орехов и ненасыщенных жирных кислот (оливковое масло), молочных продуктов низкой жирности, уменьшить употребление жирных сортов мяса. Так, необходимо планировать 3-4 приема пищи по принципу тарелки: тарелка 22-23 см диаметром мысленно делится на 4 части: 2/4 занимают овощи, зелень, фрукты, ягоды; 1/4 белки: растительные (фасоль, маш, нут) или животные (мясо, птица, рыба); 1/4 углеводы: крупы, макароны, др. Необходимо ориентироваться на чувство голода или насыщение. В процессе приема пищи важно стараться делать это осознанно, не торопиться, не отвлекаться на другие действия, например, просмотр телевизора, переписку в телефоне. Также следует отметить необходимость употребления достаточного количества воды и наличия полноценного ночного сна — не менее 7-8 часов. Завтракать следует в течение 1-1,5 часов после пробуждения, а последний прием пищи должен происходить не позднее, чем за 3-4 часа до сна», — объяснила специалист.

Кроме того, важно исключить употребление алкогольных напитков и уделять время физической активности: как правило занятия спортом должны быть продолжительностью от 30-40 минут с увеличением продолжительности и/или интенсивности 3-4 раза в неделю, суммарная продолжительность не менее 150 мин в неделю, рекомендовала врач Утюмова.

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