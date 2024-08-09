В Совфеде усомнились в адекватности Томаса Баха

Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сошел с ума на почве обслуживания ЛГБТ-идеологии («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Томас Бах не иначе, как окончательно сошел с ума на почве обслуживания ЛГБТ-идеологии и требований США», — отметил Пушков.

Так он прокомментировал заявление главы МОК, что организации никто не представил «научно обоснованной системы идентификации мужчин и женщин». По словам сенатора, это высказывание руководителя выходит за пределы абсурда. Пушков задался вопросом о том, сам-то Бах «соображает, кто он — мужчина или женщина?».

До этого МОК одобрил участие Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань) в олимпийском женском турнире по боксу, несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года они не прошли гендерный тест, показавший наличие в их организмах повышенного уровня тестостерона.

6 августа Пушков предрек Британии противостояние между противниками и сторонниками ЛГБТ.

Ранее российская боксерша предложила сделать турнир для проваливших гендерный тест спортсменок.