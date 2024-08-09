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Подростки надругались над четырехлетней девочкой в детском саду

Несовершеннолетние изнасиловали четырехлетнюю девочку в детском саду во Франции

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Shutterstock

В Марселе несовершеннолетние надругались над четырехлетней девочкой. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел 2 августа в общественном центре, на территории которого находятся подростковый клуб и детский сад. Девочка рассказала взрослым о «мальчиках, которые ее обижали». Затем ребенка доставили в больницу для осмотра.

Врачи заметили у пострадавшей кровотечение из паховой области. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас с ней работают психологи.

Прокуратура Марселя уже начала расследование по факту «сексуального нападения на несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет». Виновных в изнасиловании дошкольницы разыскивают, их точный возраст пока неизвестен.

Ранее нелегального мигранта заподозрили в изнасиловании девочки в Челябинской области.

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