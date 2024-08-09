Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ракетную опасность объявляли в Курской области в 11-й раз за сутки

Смирнов: в Курской области объявлена ракетная опасность

close
100%
Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность.

«Курская область: ракетная опасность!» — говорилось в публикации.

Спустя три минуты глава региона опубликовал сообщение об отмене.

Это был одиннадцатый раз в течение суток, когда в регионе объявляли режим ракетной опасности.

ВС РФ силы в Курской области, в регион направлена тяжелая техника. Бои продолжаются четвертый день, по данным Минобороны, за это время ВСУ потеряли более 900 военных и более 100 единиц техники. Врио губернатора области Смирнов назвал обстановку сложной, ситуация признана ЧС федерального характера. Бои идут в «нескольких десятках километров» от города-спутника Курской АЭС, из Суджи продолжают эвакуировать жителей. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

Ранее жителей Курской области призвали не выкладывать в сеть кадры передвижения ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами