Ракетную опасность объявляли в Курской области в 11-й раз за сутки

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность.

«Курская область: ракетная опасность!» — говорилось в публикации.

Спустя три минуты глава региона опубликовал сообщение об отмене.

Это был одиннадцатый раз в течение суток, когда в регионе объявляли режим ракетной опасности.

ВС РФ силы в Курской области, в регион направлена тяжелая техника. Бои продолжаются четвертый день, по данным Минобороны, за это время ВСУ потеряли более 900 военных и более 100 единиц техники. Врио губернатора области Смирнов назвал обстановку сложной, ситуация признана ЧС федерального характера. Бои идут в «нескольких десятках километров» от города-спутника Курской АЭС, из Суджи продолжают эвакуировать жителей. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

Ранее жителей Курской области призвали не выкладывать в сеть кадры передвижения ВС РФ.