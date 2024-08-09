Омбудсмен Чечни назвал атаку ВСУ на Курскую область терактом

Неизбирательные атаки, обстрелы гражданских объектов, взятие в заложники мирных жителей, издевательства над пленными стали постоянным почерком и стилем украинских военных, заявил в своем Теlegram-канале уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.

Омбудсмен Чечни отметил, что мирные российские жители подверглись очередному нападению со стороны ВСУ.

Он назвал кровопролитие мирных граждан «позорной сущностью киевского терроризма».

«Совершена террористическая атака на приграничные районы Курской области. На глазах мирового сообщества вновь варварски и подло попираются основные права человека, достоинство и ценность человеческой личности», — написал Мансур Солтаев.

По его словам, допустив гибель детей в Курской и других приграничных областях, украинская сторона проявила «чудовищную жестокость, полное пренебрежение норм международного гуманитарного права и фундаментальных прав человека на жизнь и безопасность».

Солтаев считает, что произошедшее в Курской области является «позором и несостоятельностью международных правозащитных организаций».

«Сколько еще должно погибнуть мирных людей и разрушено социальных объектов, чтобы международные органы осудили расползающийся фашизм на Украине», — задается вопросом омбудсмен.

Также общественный деятель выразил уверенность в том, что возмездие за совершенные преступления киевского режима не заставит себя долго ждать.