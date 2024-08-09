Город-спутник Курской АЭС обесточен после падения беспилотника ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что в результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа на трансформаторную подстанцию возник пожар.

Он не стал уточнять, в каком районе области это произошло.

Он отметил, что отсутствует энергоснабжение в Курчатове (там расположена Курская АЭС), а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов. Проводятся аварийные работы. Потребителей энергосетей планируется подключить по альтернативным схемам.

До этого Смирнов сообщил, что поток прибывающих в пункты временного размещения (ПВР) продолжает расти. По его словам, ведется работа по открытию новых ПВР в районах Курской области и других регионах РФ. Он отметил, что гуманитарная помощь поступает в регион со всей страны. Смирнов добавил, что при необходимости пострадавших отправляют на лечение в федеральные учреждения Минздрава РФ и больницы Москвы.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.