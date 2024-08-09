Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородском районе ранен мирный житель

Губернатор Гладков: в Белгородском районе ранен мирный житель

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что на въезде в село Ясные Зори FPV-дрон атаковал легковой автомобиль.

«Водитель с ранением головы самостоятельно обратился в городскую больницу №2 г. Белгорода. Госпитализация не потребовалась, отпущен на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Кроме того, атаке Вооруженных сил Украины подверглись четыре населенных пункта.

В Белгородском районе обстреляно село Ясные Зори — в административном здании выбиты окна и поврежден фасад. В Политотдельском при детонации дрона-камикадзе пробита крыша частного дома. В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая после сброса взрывного устройства с дрона произошло возгорание крыши частного дома. В селе Пороз при обстреле выбиты окна в частном доме и летней кухне.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекинский городской округ был атакован со стороны украинских войск. В результате пострадали три мирных жителя.

Ранее стало известно о новой тактике ВСУ.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами