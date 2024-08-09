В Белгородском районе ранен мирный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что на въезде в село Ясные Зори FPV-дрон атаковал легковой автомобиль.

«Водитель с ранением головы самостоятельно обратился в городскую больницу №2 г. Белгорода. Госпитализация не потребовалась, отпущен на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Кроме того, атаке Вооруженных сил Украины подверглись четыре населенных пункта.

В Белгородском районе обстреляно село Ясные Зори — в административном здании выбиты окна и поврежден фасад. В Политотдельском при детонации дрона-камикадзе пробита крыша частного дома. В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая после сброса взрывного устройства с дрона произошло возгорание крыши частного дома. В селе Пороз при обстреле выбиты окна в частном доме и летней кухне.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекинский городской округ был атакован со стороны украинских войск. В результате пострадали три мирных жителя.

Ранее стало известно о новой тактике ВСУ.