На Урале школьница выпала из окна в оздоровительном лагере

Сотрудников оздоровительного лагеря «Голубая волна», где девятилетняя воспитанница выпала из окна, привлекли к ответственности. Об этом сообщил в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Несчастный случай произошел 5 июня. Во время тихого часа девочка, играя, залезла на подоконник окна второго этажа корпуса, потеряла равновесие и полетела вниз. Характер полученных ребенком травм не уточняется.

«В связи с отсутствием контроля за детьми со стороны педагогических работников начальнику Управления образования администрации Аргаяшского района прокурором внесено представление, два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Директора лагеря привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

До этого родители школьников, отдыхавших в чебаркульском детском лагере, пожаловались на камеры в туалетах учреждения.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что создадут единую систему воспитательной работы в детских лагерях.