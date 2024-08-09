Город — спутник Запорожской АЭС частично обесточен в результате обстрела

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила ТАСС, что город — спутник станции Энергодар частично обесточен в результате атаки ВСУ.

«Частично в Энергодаре нет света, информации по пострадавшим и разрушениям нет», — сказала она.

Яшина уточнила, что обстрел продолжается, на данный момент зафиксировано порядка девяти прилетов. Также, по ее словам, на территории ЗАЭС прилетов не было.

До этого ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали подстанцию «Радуга» в Энергодаре, в результате чего пострадали восемь сотрудников ЗАЭС.

Энергодар находится рядом с Запорожской атомной электростанцией на левом берегу Днепра. Это самая крупная по количеству блоков и установленной мощности АЭС в Европе, на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция в ходе специальной военной операции перешла в собственность России.

Ранее Россия назвала реакцию МАГАТЭ на обстрелы Запорожской АЭС недостаточной.