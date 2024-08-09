Пассажиры автобуса в Москве напали на 87-летнего пенсионера, чтобы «сдать его на Лубянку»

В Москве двое пассажиров автобуса — отец и сын — напали на 87-летнего пенсионера Дмитрия Гринчия, обматерили его и вытащили из салона. Как рассказал «Газете.Ru» адвокат потерпевшего Оскар Черджиев, мужчинам показалось, что Гринчий «высказался нелицеприятно в отношении политики государства».

На видео, которое сняла очевидица, нападавшие называют пенсионера «фашистом», матерятся и наносят пожилому мужчине удары в грудь и по рукам. В конце ролика Гринчию заламывают руки и силой выводят из автобуса, чтобы «его сдать». От него самого слышны слова «Ой» и «Иду».

«Мой подзащитный ехал к себе домой на Кропоткинскую на автобусе. Этим двум неадекватам показалось, что он якобы высказался нелицеприятно в отношении политики государства или что-то такое. Как мне пояснил мой подзащитный, он ничего такого не говорил. Они на него напали, один ударил в грудь. Это отец и сын, как он мне рассказал. Они ему говорили: «Выходи с нами, мы тебя хотим сдать на Лубянку». Он говорит: «Никуда я с вами не пойду, отстаньте от меня». Они его схватили и потащили его по улице неизвестно куда. По пути им встретился сотрудник полиции и подошел на эту возню. Дедушка пожаловался, что его схватили, тащат. Они свою версию рассказали. Все вместе проследовали в Басманный отдел полиции», — объяснил Черджиев.

По словам адвоката, после произошедшего Гринчию понадобилась помощь врача — у него заболела спина. Кроме того, во время потасовки у пенсионера выпал дорогостоящий слуховой аппарат. Он написал заявление. Самого Гринчия отпустили из отдела полиции без составления протокола.

«Мы написали заявление на то, что пропал слуховой аппарат, на то, что ему нанесли телесные повреждения. У него поясница болит очень сильно, он поехал в больницу. Получили талон-уведомление, будем ждать, чтобы по нашему заявлению возбудили уголовное дело в отношении этих граждан, которые причинили телесные повреждения ему из хулиганских побуждений, высадили его из общественного транспорта. Они тоже написали заявление, что, по их мнению, в его действиях что-то содержится. Я, честно говоря, не понял, что, — я их заявление не видел», — заключил Чарджиев.

Ранее сообщалось, что в Перми мужчина избил пенсионера ради бутылки лимонада и нарезки.