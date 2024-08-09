Суд оштрафовал главреда The Insider Романа Доброхотова

Глава редакции интернет-издания The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Роман Доброхотов (признан в РФ иностранным агентом) был оштрафован Черемушкинским судом Москвы на 14 тысяч рублей за участие в деятельности организации, признанной в РФ нежелательной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановлением суда Доброхотов Роман Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ, ему назначен штраф в 14 тысяч рублей», — говорится в сообщении суда.

Доброхотову грозил штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей по статье об участии в деятельности организации, признанной в РФ нежелательной.

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов еще в 2021 году выехал из России на Украину, при этом не имея при себе российского загранпаспорта.

Накануне Бутырский районный суд Москвы оштрафовал публициста и издателя газеты «Радикальная политика» Бориса Стомахина за участие в организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации (ст. 20.33 КоАП РФ).

Ранее суд оштрафовал россиянина за публикацию видео с Адольфом Гитлером.