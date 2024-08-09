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Охранника подмосковного ТЦ обвинили в избиении ребенка

В Подмосковье охранник торгового центра схватил ребенка за шею и удерживал

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Осторожно, Москва' class="item-image" >
Телеграм-канал Осторожно, Москва

В подмосковном Щелкове охранник схватил за шею ребенка, который катался на самокате по торговому центре. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Накануне между охранником ТЦ «Пилот» и группой школьников произошел конфликт. В итоге мужчина схватил 11-летнего мальчика за шею и не отпускал, отчего у последнего остались следы. На помощь пострадавшему пришли прохожие. По словам очевидцев, сотрудник ЧОП напал на ребенка со спины, когда тот выходил из здания, и грозился сломать ему шею.

Родители жертвы обратились в полицию. Они утверждают, что ранее напавший на их ребенка мужчина был уволен с работы после того, как разбил несколько витрин в этом же торговом центре, когда был пьян.

В прокуратуре Московской области заявили о начале проверки по факту произошедшего. СК возбудил в отношении агрессивного охранника уголовное дело по статье «Побои».

На допросе подозреваемый заявил, что напал на несовершеннолетнего после того, как он и еще несколько детей, катавшиеся в помещении на самокатах, не отреагировали на его замечания.

Ситуацию также прокомментировали в администрации торгового центра.

«Конечно, ситуация дико ужасная и неприятная совершенно. С родителями мальчика связались, вроде как претензий никаких нет. Мы, конечно, поднимем вопрос о случившемся, о сотрудниках, которые работают. И будем, наверное, какую-то альтернативу рассматривать», — отметили представители ТЦ «Пилот».

Ранее неадекватная пенсионерка напала на семилетнего ребенка в Красноярском крае.

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