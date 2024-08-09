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Бывшим топ-менеджерам Пенсионного фонда РФ вынесли приговор по делу о взятке

Суд в Москве вынес приговор топ-менеджерам ПФР за взятку в 190 миллионов рублей

Пресненский районный суд Москвы приговорил к лишению свободы пятерых топ-менеджеров Пенсионного фонда России (ПФР) и еще одного фигуранта дела о взятке в 190 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Согласно приговору, экс-начальники департаментов ПФР Евгений Никитин, Александр Руднев, Евгений Турчак, Рубен Энфиаджян, Константин Янкин будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Никитин приговорен к 13 годам колонии, Энфиаджян, Руднев и Турчак — к 13 годам, Янкин — к 11 годам. Они оштрафованы на сумму взятки — то есть на 190 млн 762 тыс. 500 руб.

Еще один фигурант дела Дмитрий Радченко осужден на шесть лет за дачу взятки. Ему назначен штраф в размере 10 млн руб.

По данным следствия, в 2016–2019 годах Никитин, Руднев, Турчак, Энфиаджян и Янкин за обеспечение заключения Пенсионным фондом госконтрактов с группами компаний «Техносерв» и «Редсис» на сумму более 18 млрд руб. получили от владельцев этих организаций Алексея Ананьева, Сергея Гордеева, Радченко и других подчиненных им работников более 190 млн рублей в качестве взятки.

Ананьев и Гордеев скрылись от следствия, они были объявлены в розыск.

Ранее в Ингушетии силовики раскрыли преступную группировку, действовавшую в Пенсионном фонде и «Почте России».

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