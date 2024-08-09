Сотрудников мясокомбината в Москве госпитализировали с острой кишечной инфекцией

В Москве 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината был госпитализирован из-за заболевания острой кишечной инфекцией (ОКИ). Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что специалисты продолжают эпидемиологическое расследование по данному факту. По данным Роспотребнадзора, все пострадавшие ели обеденные блюда в закрытой столовой для сотрудников, организатор питания — «СС Ресторанс энд кафе».

В указанном предприятии были отобраны суточные пробы готовых пищевых продуктов, сырья, воды, а также смывы с поверхностей окружающей среды, рук и одежды персонала. Кроме того, специалисты провели обследование всех сотрудников на носительство возбудителей острых кишечных инфекций.

До этого стало известно, что в Пермском крае рабочие крупного предприятия массово заразились сальмонеллезом в столовой. По данным ГУФССП по региону, в столовой не маркировали пищевую продукцию должным образом. Кроме того, в холодном цеху отсутствовала линия раздачи для порционирования готовых блюд бактерицидным оборудованием, а на территории предприятия обнаружили насекомых.

Ранее в России раскрыли причины всплеска кишечных инфекций.