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В Грузии засохли баобабы Иванишвили

В Грузии высохли восемь баобабов, привезенных Иванишвили из Кении

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Depositphotos

Восемь баобабов, которые привез в Грузию миллиардер и основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, высохли в дендропарке «Шекветили». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации парка.

В администрации сообщили, что в процессе перевозки и пересадки деревьев из Кении возникли проблемы из-за «ложных доносов и панических фальшивых жалоб», которые активно поступали со стороны грузинских оппозиционных политиков и неправительственных организаций.

В результате деревья, которые вырвали из земли в 2021 году, не смогли добраться до Грузии до октября 2023 года из-за искусственно созданных препятствий.

Только 8 ноября прошлого года деревья удалось высадить в почву, до этого африканским гигантам пришлось почти два года провести в совершенно не подходящих природных условиях.

«К сожалению, такой стресс не остался незамеченным для этих уникальных растений, и через 6-7 месяцев после посадки в грунт в Грузии все восемь баобабов высохли», — говорится в документе.

Дендрологический парк в Шекветили — подобие ботанического сада, который находится между Уреки и Шекветили, севернее Кобулети. Здесь посетители могут увидеть экзотические деревья и необычных птиц.

Ранее в Сочи рассказали, какие растения могут не выжить из-за засухи.

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