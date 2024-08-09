В Грузии засохли баобабы Иванишвили

Восемь баобабов, которые привез в Грузию миллиардер и основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, высохли в дендропарке «Шекветили». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации парка.

В администрации сообщили, что в процессе перевозки и пересадки деревьев из Кении возникли проблемы из-за «ложных доносов и панических фальшивых жалоб», которые активно поступали со стороны грузинских оппозиционных политиков и неправительственных организаций.

В результате деревья, которые вырвали из земли в 2021 году, не смогли добраться до Грузии до октября 2023 года из-за искусственно созданных препятствий.

Только 8 ноября прошлого года деревья удалось высадить в почву, до этого африканским гигантам пришлось почти два года провести в совершенно не подходящих природных условиях.

«К сожалению, такой стресс не остался незамеченным для этих уникальных растений, и через 6-7 месяцев после посадки в грунт в Грузии все восемь баобабов высохли», — говорится в документе.

Дендрологический парк в Шекветили — подобие ботанического сада, который находится между Уреки и Шекветили, севернее Кобулети. Здесь посетители могут увидеть экзотические деревья и необычных птиц.

Ранее в Сочи рассказали, какие растения могут не выжить из-за засухи.