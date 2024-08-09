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В Таджикистане задержали 20 членов ИГИЛ

В Таджикистане задержали 20 членов ИГИЛ за подготовку теракта с отравлением

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Youssef Boudlal/Reuters

В Таджикистане задержали более 20 членов террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (организация запрещена в России) (ИГИЛ) за подготовку теракта с отравлением группы людей перед праздником весны Навруз (отмечается в марте). Об этом сообщил генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон, передает ТАСС.

Он пояснил, что их уголовные дела находятся в суде на рассмотрении.

«[Информация. — Газета.Ru] об их связи с другими террористическими организациями в ходе следствия была всесторонне рассмотрена и вынесены решения», — отметил генпрокурор.

До этого стало известно, что Таджикистан передал России данные по теракту в «Крокусе».

29 марта портал «Азия плюс» сообщал, что в республике задержали 15 человек по подозрению в подготовке терактов во время праздников.

Однако 3 апреля госагентство Ховар со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана сообщило, что СМИ распространяют фейковую информацию.

Ранее в Дагестане задержали трех боевиков.

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