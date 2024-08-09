Безбилетник напал на контролера в московском автобусе и стал фигурантом дела

В Москве задержали безбилетника, который напал на контролера в автобусе. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, инцидент произошел 6 августа в салоне одного из городских автобусов. Контролер подошла к пассажиру, чтобы проверить оплату проезда, но тот напал на нее, не желая нести ответственность за безбилетный проезд.

По факту произошедшего Тушинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1991 года рождения, сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят с ним необходимые следственные действия. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Ранее в Екатеринбурге кондуктор напала на подростков, зашедших в автобус без денег.