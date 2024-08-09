Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области в десятый раз за день объявили ракетную опасность

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена ракетная опасность

close
100%
Таисия Лисковец/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале об объявлении в регионе ракетной тревоги.

«Курская область: ракетная опасность!» — сказано в тексте.

Находящимся дома сказано укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — добавил Смирнов.

Ракетная тревога в Курской области была объявлена в десятый раз за день.

По данным Минобороны России в Курской области четвертый день идут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ), утром 6 августа они пересекли границу РФ и зашли на территорию региона. В Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. 9 августа в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли до 945 солдат после начала атаки на Курскую область.

Ранее в подполье заявили, что ВСУ несут большие потери в Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами