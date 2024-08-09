В Курской области в десятый раз за день объявили ракетную опасность

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале об объявлении в регионе ракетной тревоги.

«Курская область: ракетная опасность!» — сказано в тексте.

Находящимся дома сказано укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — добавил Смирнов.

Ракетная тревога в Курской области была объявлена в десятый раз за день.

По данным Минобороны России в Курской области четвертый день идут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ), утром 6 августа они пересекли границу РФ и зашли на территорию региона. В Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. 9 августа в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли до 945 солдат после начала атаки на Курскую область.

Ранее в подполье заявили, что ВСУ несут большие потери в Курской области.